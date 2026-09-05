Шеф Мосин готовит с дочкой Никитой в шоу «Папина кухня»

На телеканале «Кухня» стартует программа «Папина кухня», в которой шеф-повар Григорий Мосин появляется в кадре вместе со своей маленькой дочкой Никой.
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