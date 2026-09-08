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Сбер: у 52% компаний возникают трудности с переносом ИИ на другие процессы

Сбер: у 52% компаний возникают трудности с переносом ИИ на другие процессы

У 52% компаний, получивших измеримый положительный эффект от ИИ, возникают трудности при переносе на другие процессы, сообщает пресс-служба Сбера.

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