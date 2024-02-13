17 метких твитов, под которыми каждая женщина может написать: «Ну ведь 100 процентов!»

Только женщина сможет полностью понять и прочувствовать другую женщину. Поэтому так иногда хочется поделиться своими мыслями, чувствами, хотелками и всякими зарисовками из жизни — и услышать в ответ: «Понимаю, сестра».
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