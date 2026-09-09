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Александр Мат­ве­ев, FAW Trucks: «Грузовик — это инструмент бизнеса»

Рынок запчастей для китайских грузовиков в 2025–2026 годах растет: импорт компонентов для «китайцев» в РФ и странах СНГ увеличился примерно на 35–40 % к 2024 году (данные «Автостата»).

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