Медальон императора Каракаллы найден в римских гробницах в Болгарии

Одной из ценных находок из римских гробниц, обнаруженных недалеко от села Нова Варбовка в муниципалитете Стражица в Великотырновской области Болгарии в конце 2023 года, был медальон римского императора Каракаллы (198-217 гг.
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