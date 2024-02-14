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Медальон императора Каракаллы найден в римских гробницах в Болгарии

Одной из ценных находок из римских гробниц, обнаруженных недалеко от села Нова Варбовка в муниципалитете Стражица в Великотырновской области Болгарии в конце 2023 года, был медальон римского императора Каракаллы (198-217 гг.

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