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Курские новости

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Курянам-участникам СВО предоставили льготы на регистрацию недвижимости

Курянам-участникам СВО предоставили льготы на регистрацию недвижимости

Участники СВО в Курской области освобождены от госпошлины за регистрацию прав на недвижимость, ветераны боевых действий получили 50% скидку на получение сведений из ЕГРН.

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