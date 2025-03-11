mBio: вирус простого герпеса способен вызвать когнитивные проблемы и тревожность

Американские ученые из Иллинойсского университета в Чикаго обнаружили, что вирус простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), известный своими проявлениями в виде язв и волдырей, может вызывать серьезные неврологические последствия, включая тревожность, двигательные нарушения и когнитивные проблемы.
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