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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Виртуальная реальность, абстракции и подвиг земляков: как в Тюмени проходит «Ночь музеев 2025». Фоторепортаж

В Тюмени 17 мая состоялось открытие ставшей традиционной для областной столицы акции «Ночь музеев». Она развернулась одновременно на четырех площадках, которыми выступили местные музеи: Словцова, «Городская дума», Дом Машарова и «Усадьба Колокольниковых».

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