Виртуальная реальность, абстракции и подвиг земляков: как в Тюмени проходит «Ночь музеев 2025». Фоторепортаж

В Тюмени 17 мая состоялось открытие ставшей традиционной для областной столицы акции «Ночь музеев». Она развернулась одновременно на четырех площадках, которыми выступили местные музеи: Словцова, «Городская дума», Дом Машарова и «Усадьба Колокольниковых».
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