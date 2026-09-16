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SPLETNIK

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"Минотавр" Андрея Звягинцева выдвинут на "Оскар" от Франции

"Минотавр" Андрея Звягинцева выдвинут на "Оскар" от Франции

Франция выбрала драму "Минотавр" российского режиссёра Андрея Звягинцева в качестве своей заявки на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм", сообщает Variety.

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