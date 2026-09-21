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Нижегородская правда

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Онколог Фатьянова назвала виды рака, которые развиваются незаметно

Некоторые виды рака, такие как рак поджелудочной железы, яичников, почек, лёгких, лимфомы и опухоли толстого кишечника, могут развиваться незаметно в течение длительного времени.

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