Онколог Фатьянова назвала виды рака, которые развиваются незаметно

Некоторые виды рака, такие как рак поджелудочной железы, яичников, почек, лёгких, лимфомы и опухоли толстого кишечника, могут развиваться незаметно в течение длительного времени.
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