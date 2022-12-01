В Кремле отреагировали на публикации о якобы готовящихся перестановках в кабмине

К сообщениям о якобы готовящихся перестановках в кабмине следует относиться с иронией. Так на подобные слухи отреагировал официальный представитель официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
К сообщениям о якобы готовящихся перестановках в кабмине следует относиться с иронией. Так на подобные слухи отреагировал официальный представитель официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
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