Транспортные полицейские, общественники и воспитанники социального приюта попробовали свои силы в изготовлении окопных свечей для нужд СВО

Сотрудники УТ МВД России по УрФО в лице начальника подразделения по делам несовершеннолетних майора полиции Натальи Ширянкиной, ее коллеги, капитана Кристины Берглезовой вместе с заместителем председателя Общественного совета при Управлении Хайдаром Хантимировым организовали и провели интересное, патриотическое мероприятие для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района города Екатеринбурга.