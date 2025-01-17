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Работали вдвоём. Снайперы из Иваново за одну ночь уничтожили три тяжёлых БПЛА противника

Работали вдвоём. Снайперы из Иваново за одну ночь уничтожили три тяжёлых БПЛА противника

После расправы над "Бабой Ягой" врага, снайперская группа также уничтожила около взвода украинской пехоты, находясь в 50-ти метрах от противника.

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Комментарии
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Амара Карпова
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