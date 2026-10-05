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Почему плачут окна в доме с тёплым полом — как доказать, что виновата вентиляция, а не отопление

Почему плачут окна в доме с тёплым полом — как доказать, что виновата вентиляция, а не отопление

Система тёплого пола обеспечивает комфортный микроклимат и равномерное распределение тепла по всему помещению.

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