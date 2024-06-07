В Красноярске мужчина зарезал своих внучку и двухлетнюю правнучку

На улице Щорса города Красноярска пожилой мужчина зарезал своих внучку и двухлетнюю правнучку. Об этом 7 июня сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
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