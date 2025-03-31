Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет

Он назвал это решение рациональным Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил повышение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предела возраста молодежи до 44 лет как рациональное и поддержал его реализацию.
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