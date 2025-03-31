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Петербургский дневник

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Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет

Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет

Он назвал это решение рациональным Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил повышение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предела возраста молодежи до 44 лет как рациональное и поддержал его реализацию.

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