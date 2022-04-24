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Светлый праздник Пасхи

Светлый праздник Пасхи

В воскресенье, 24 апреля православные христиане в России отмечают Пасху.  Пасха, или Воскресение Христово, самый главный христианский праздник, который установлен в память о воскрешении Иисуса Христа и победы жизни над смертью.

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