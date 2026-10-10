«Совершенно не ожидали». Взрыв в Киеве привел к неожиданным последствиям

Из-за ударов по мостам в Киеве украинские военные оказались в критической ситуации, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
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Блин, как же это надоело. Удар на копейку, а крику на рубль. Что за великая победа в одном или двух ударах по мостам в Киеве? Или это "кость" брошенная российскому обществу, которое пятый год задается вопросом: "Почему работают мосты через Днепр?". Вот если бы прилетело штук 20 Гераней( а то и 1-2 "Искандера"), да мост встал на пару недель, то тогда было бы понятно, что наши решили серьезно бить по мостам. А пока только показуха.
Смерть бандеросрани!
В киеве все нормально, а вот в Ростове-на-Дону, повреждены несколько многоэтажных домов и поврежден железнодорожный мост через Дон, задержаны 16 поездов
Коечно БпЛА "Герань-4" и "Герань-5" не смогут разрушить мосты, только повредить, но если методично наносить удары - это спровоцирует постоянные заторы.
Раньше нужно было это сделать!
Смешное фото Зеленьского ))) Ну вылитый!!!
Давно пора было...