В парке Толстого прошел турнир по пляжной борьбе

В парке Толстого в городском округе Химки состоялся турнир по пляжной борьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти городов: Орехово-Зуево, Новозавидово, Тучково, Химки и Путилково, а также представители трех команд: «Альбаго», «Симба» и «Спарта 48».