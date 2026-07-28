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В парке Толстого прошел турнир по пляжной борьбе

В парке Толстого прошел турнир по пляжной борьбе

В парке Толстого в городском округе Химки состоялся турнир по пляжной борьбе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти городов: Орехово-Зуево, Новозавидово, Тучково, Химки и Путилково, а также представители трех команд: «Альбаго», «Симба» и «Спарта 48».

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