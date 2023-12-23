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дом Фотошопа

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Календарь на 2024 год настольный, годовой, тип "Домик".

Календарь на 2024 год настольный, годовой, тип "Домик".

Календарь на 2024 год настольный, годовой, тип "Домик".Формат файла PNG.Размер листа при печати А4.+ закривленный PDF+ Для тех кто умеет прикреплён исходный векторный файл в формате SVGшрифт: TahomaСкачать архив можно по ссылке после превью .

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