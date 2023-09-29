Фитнес-эксперт рассказала о пользе шейпинга для здоровья и похудения

Фитнес-эксперт Марина Плеханова рассказала, что шейпинг помогает укрепить все мышечные группы, развить подвижность суставов, повысить общую выносливость организма, улучшить обмен веществ, координацию, психоэмоциональное состояние, а также работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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