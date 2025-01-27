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Запретный фрод: операторов обяжут блокировать звонки из-за границы с подставных городских номеров

Запретный фрод: операторов обяжут блокировать звонки из-за границы с подставных городских номеров

Операторов обяжут автоматически блокировать звонки из-за границы с подставных стационарных номеров. Сейчас каждый десятый звонок из-за границы с якобы российского городского номера оказывается мошенническим.

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