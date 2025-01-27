Запретный фрод: операторов обяжут блокировать звонки из-за границы с подставных городских номеров

Операторов обяжут автоматически блокировать звонки из-за границы с подставных стационарных номеров. Сейчас каждый десятый звонок из-за границы с якобы российского городского номера оказывается мошенническим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии