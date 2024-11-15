Археологи Мексики нашли индейский портал в мир мертвых: загадки древней цивилизации Юлия ЧелкановаВ сердце южной Мексики, в небольшом поселении Митла, археологи сделали поразительное открытие: они наткнулись на сеть подземных тоннелей, которые, как предполагается, использовались индейцами в качестве входа в загробный мир.
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