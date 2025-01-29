Мария ВеселовскаяТомаш

ЭТО ИЛИ НЕ КОЩУНСТВО!? НЕУЖЕЛИ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА СОВСЕМ НЕТ В БОШКАХ РАЗЖИГАТЕЛЕЙ-ПРОВОКАТОРОВ ВОЙНЫ? ЖИВЫХ НЕ ОСТАНЕТСЯ И ИХ! «Несомненно, Путин — преимущество России. Сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг нашего Президента», — заключил Вячеслав Володин. Ранее Такер Карлсон в разговоре с другим журналистом, Мэттом Таибби, обвинил администрацию предыдущего Президента США Джо Байдена в попытке убить Владимира Путина. При этом он не привел никаких подробностей и доказательств.