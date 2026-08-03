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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»

Защитник « Спартака » Кристофер Ву рассказал, почему тронул мяч рукой на 3-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ с « Ахматом » (2:1).

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