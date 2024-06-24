РФ наносит удар возмездия по американским пусковым установкам ВСУ, с помощью которых был атакован Севастополь РФ наносит удар возмездия по американским пусковым установкам ВСУ, с помощью которых был атакован СевастопольРоссийские военные в эти минуты наносят ракетный удар по объектам националистов в Николаевской и Одесской областях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgeny Ku
А если б это его родственники погибли ??? !!!
Ответить
14 час.
Сергей Ануфриев
А что надо только в ответку бить?, надо выявил сразу бить и не было бы таких жертв.
Ответить
13 час.
Валентин Воробьев
есть сомнение... эти установки после выстрела сразу убрались. попадаем в молоко
Ответить
10 час.
Свежие комментарии