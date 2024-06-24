РФ наносит удар возмездия по американским пусковым установкам ВСУ, с помощью которых был атакован Севастополь РФ наносит удар возмездия по американским пусковым установкам ВСУ, с помощью которых был атакован СевастопольРоссийские военные в эти минуты наносят ракетный удар по объектам националистов в Николаевской и Одесской областях.