В Твери наркополицейские провели профилактическую встречу со студентами

С 1 апреля по 15 июля 2025 года на территории Тверской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Призывник – Защитник Отечества», направленной на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди лиц, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, призывников и военнослужащих, выявление при призыве, поступлении на военную службу по контракту и в военные образовательные организации граждан, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
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