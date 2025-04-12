В Твери наркополицейские провели профилактическую встречу со студентами

С 1 апреля по 15 июля 2025 года на территории Тверской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Призывник – Защитник Отечества», направленной на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди лиц, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, призывников и военнослужащих, выявление при призыве, поступлении на военную службу по контракту и в военные образовательные организации граждан, допускающих немедицинское потребление наркотиков.