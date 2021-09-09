Дворкович назвал​ три условия для успешного перехода на «зеленую» экономику

Успешная реализация «зеленой» экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
Успешная реализация «зеленой» экономики возможна при налоговом стимулировании, участии и гарантиях государства при внедрении новых технологий и банковском финансировании, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
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