Автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в морозы

РИАМО - 8 янв. После начала СВО и введения санкций европейские, корейские, японские и американские бренды на отечественном автомобильном рынке заменили китайские автомобили, у которых в морозы могут возникать различные проблемы, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии