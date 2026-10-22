Исследователи Тольяттинского госуниверситета добавили в электролит микро- и наночастицы диоксида церия и перевели процесс плазменно-электролитического оксидирования в высокочастотный режим, благодаря чему покрытие для магниевых сплавов стало самовосстанавливающимся и более устойчивым к коррозии и износу.