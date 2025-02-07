Политика как он...
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Политика как она есть

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В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

Руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине.

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