В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

Руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии