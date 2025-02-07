В США обещали обещали представить кнуты и пряники Трампа для переговоров по Украине

Руководитель аппарата и советник спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога, кадровый дипломат США Людовик Худ заявил, что президент США Дональд Трамп вскоре определится с «кнутами и пряниками» и другими инструментами для ведения переговоров по урегулированию кризиса на Украине.