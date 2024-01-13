Avia.pro - Новости Почему все больше медицинских работников - мигрантов, а их доля среди студентов медицинских вузов России стремительно растет, а русских медиков становится все меньше? "Где русские фамилии?" Подписчик решил записаться в поликлинику, но увидев список врачей понял, что он не в России Сверху нас уверяют, что в России есть нехватка медицинских специалистов всех уровней из-за сложной демографической ситуации.
Записался в поликлинику и обомлел, одни не русские фамилии. Русские врачи уходят в курьеры, на их место берут мигрантов
Комментарии
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Александр
А у тебя есть мозг?
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16 час.
Геннадий Исаков
Падение уровня по всем областям жизни народа России - следствие введения Ельциным и поддерживаемого Путиным прозападного капитализма с приматом денежной прибыли частных рвачей от нуворишей и чиновников против интересов народа. Пока у нас такая власть, деградация будет продолжаться.
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13 час.
Геннадий Свешников
Согласен,только разница между ними-доктор целитель и доктор костолом.Встречался со всеми,бывало свои- гораздо хуже чужих и поверьте,лучше с ними не встречаться,но без рецепта для жизни,будет совсем тяжело для здоровья.Так что,берегите своё здоровье без врача,но всегда бывает исключение❗😱😇😎
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13 час.
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