Создают очаги напряжённости: стратегия НАТО в странах СНГ Ольга ВайленкоНа ХХ заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) стран СНГ директор ФСБ России Александр Бортников раскрыл основные механизмы влияния НАТО на постсоветское пространство.
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