Покажи это видео отстраненному от политики человеку и он скажет, что хорошее сняли художественное кино, аж мурашки по коже, но в реальности ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Один танк остановил колонну бронетехники (видео)
Комментарии
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Горыныч
Молодцы ребята! Горжусь правильно воспитанными и хорошо обученными коллегами! (Бывших танкистов не бывает)
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3 час.
И
ИгорьОвчаренко
Один воюет ,а остальные матерятся., а где вся армия?
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3 час.
Татьяна Петрова
А.Шарий (украинский блогер): "Если честно, я такого еще не видел. Один танк против восьми единиц техники? Со стороны командования ВСУ эта тактика как называется? Один Брэдли = 3 экипаж и 6 десант. 6 Брэдли - 54 человека. Леопарды - по 4 чел экипажа. Если отечественные - то по 3. За 10 минут боя какие потери. Эти видео будут долго мусолить россияне. Но это видео просто необходимо разбирать ВСУ."
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2 час.
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