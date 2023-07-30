ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Петрова
    ..."про мощь экономики, которая якобы сильнее, чем в СССР "...  Но путинская Россия, в отличии от СССР, может и прот..."Батька навел шор...
  • Татьяна Петрова
    ..."СССР был на втором месте в мире по ВВП, на первых местах в мире по длительности и уровню жизни".... Так почем..."Батька навел шор...
  • Владимир Алтайцев
    мне не интересна  ваша  клевета.А уж про мощь экономики, которая якобы  сильнее, чем в СССР это бред за гранью разума..."Батька навел шор...

Один танк остановил колонну бронетехники (видео)

Один танк остановил колонну бронетехники (видео)

Покажи это видео отстраненному от политики человеку и он скажет, что хорошее сняли художественное кино, аж мурашки по коже, но в реальности ТАК НЕ БЫВАЕТ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Горыныч
Молодцы ребята! Горжусь правильно воспитанными и хорошо обученными коллегами! (Бывших танкистов не бывает)
Ответить
3 час.
И
ИгорьОвчаренко
Один воюет ,а остальные матерятся., а где  вся армия?
Ответить
3 час.
Татьяна Петрова
А.Шарий (украинский блогер): &quot;Если честно, я такого еще не видел. Один танк против восьми единиц техники? Со стороны командования ВСУ эта тактика как называется?  Один Брэдли = 3 экипаж и 6 десант. 6 Брэдли - 54 человека. Леопарды - по 4 чел экипажа. Если отечественные - то по 3. За 10 минут боя какие потери. Эти видео будут долго мусолить россияне. Но это видео просто необходимо разбирать ВСУ.&quot;
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх