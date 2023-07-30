Один танк остановил колонну бронетехники (видео)

Татьяна Петрова

А.Шарий (украинский блогер): "Если честно, я такого еще не видел. Один танк против восьми единиц техники? Со стороны командования ВСУ эта тактика как называется? Один Брэдли = 3 экипаж и 6 десант. 6 Брэдли - 54 человека. Леопарды - по 4 чел экипажа. Если отечественные - то по 3. За 10 минут боя какие потери. Эти видео будут долго мусолить россияне. Но это видео просто необходимо разбирать ВСУ."