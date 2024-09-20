Европа не соблюдает свои собственные антироссийские санкции — Сийярто

Вся Европа обходит антироссийские санкции, заявил министр иностранных и внешнеэкономических связей дел Венгрии Петер Сийярто 20 сентября на брифинге по окончании 15-й российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам.
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