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Nature: рак поджелудочной перепрограммирует нейроны для собственной выгоды

Nature: рак поджелудочной перепрограммирует нейроны для собственной выгоды

Ученые из Немецкого центра исследований рака (DKFZ) и Гейдельбергского института технологий стволовых клеток и экспериментальной медицины (HI-STEM) обнаружили, что рак поджелудочной железы использует связи с нервной системой для своего роста и выживания.

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