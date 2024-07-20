Новый экомаршрут появился на берегу Финского залива

Новый, уже шестой по счету в Петербурге, экомаршрут открыл сегодня губернатор Александр Беглов. "Бугаиная тропа" протяженностью около двух километров начинается от Полянской дороги, попасть на которую можно с Приморского шоссе.
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