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Успеть до Трампа: во Франции боятся отправки своих военных на Украину

Успеть до Трампа: во Франции боятся отправки своих военных на Украину

Во Франции обеспокоились возможной отправкой своих военных на Украину. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон может сделать это до прихода к власти Дональда Трампа.

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