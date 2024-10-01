В России призвали расширить категорию людей для признания иноагентами

С инициативой выступил заслуженный юрист Иван Соловьёв Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил признавать иностранными агентами россиян, которые имеют второе гражданство недружественных стран.
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