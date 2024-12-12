Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области

Минобороны России 12 декабря опубликовало кадры боевой работы военнослужащих бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, выполняющих боевые задачи в составе группировки войск «Север», по захвату укрепрайонов, уничтожению бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии