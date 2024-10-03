Ефимов: в Люблине в рамках реновации переселяют жителей шести старых домов

Программа реновации сегодня реализуется во всех административных округах столицы. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в её рамках в районе Люблино, находящемся на юго-востоке города, преступили к переезду семьи, которые ранее проживали в шести старых домах.