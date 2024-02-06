«АльфаСтрахование» предложила защиту от потери стыковочных рейсов

«АльфаСтрахование» и «Суперкасса» запустили страхование стыковочных рейсов. Пассажиры, рейс которых опоздал в аэропорт пересадки более чем на 30 минут, был перенаправлен в другой аэропорт или отменен, получат компенсацию до 100 тыс.