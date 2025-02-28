Трамп вводит пошлину на медь. Кто пострадает от налогов?

Вновь избранный президент Соединённых Штатов пытается ограничить экспорт, чтобы поднять производство металла в странеЗаботой о металлургии страны объясняет Дональд Трамп свои планы ввести пошлину в 25 процентов на ввозимую в страну медь.
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