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Происшествия

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В Пермском крае полицейские и общественники в память о трагедии в Беслане провели урок мужества для школьников

В Краснокамске в День солидарности в борьбе с терроризмом на урок к учащимся одной из местных школ пришли инспектор по делам несовершеннолетних территориального ОМВД и ветеран органов внутренних дел, представитель Общественного совета при отделе полиции Леонид Минеев.

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