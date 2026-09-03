В Пермском крае полицейские и общественники в память о трагедии в Беслане провели урок мужества для школьников

В Краснокамске в День солидарности в борьбе с терроризмом на урок к учащимся одной из местных школ пришли инспектор по делам несовершеннолетних территориального ОМВД и ветеран органов внутренних дел, представитель Общественного совета при отделе полиции Леонид Минеев.