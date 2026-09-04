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Газета.ру

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Врач Космынин: три изменения в организме чаще всего вызывают "осеннюю хандру"

Врач Космынин: три изменения в организме чаще всего вызывают "осеннюю хандру"

Снижение уровня витамина D, серотонина, а также повышение выработки мелатонина чаще всего оказываются причинами «осенней хандры».

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