Пленный боец ВСУ рассказал о спасении российскими военными после расстрела сослуживцами

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наталенко, которого в Донецкой народной реcпублике (ДНР) пытались расстрелять сослуживцы при сдаче в плен, рассказал о своем спасении.
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