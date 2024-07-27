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Пленный боец ВСУ рассказал о спасении российскими военными после расстрела сослуживцами

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наталенко, которого в Донецкой народной реcпублике (ДНР) пытались расстрелять сослуживцы при сдаче в плен, рассказал о своем спасении.

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