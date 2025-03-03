Свыше 49 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО в 2024 году

В 2024 году жители Подмосковья получили 49,6 тысячи знаков отличия ГТО. Министерство физической культуры и спорта региона сообщило, что в центрах тестирования организовали более трех тысяч мероприятий по выполнению нормативов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии