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Свыше 49 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО в 2024 году

Свыше 49 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО в 2024 году

В 2024 году жители Подмосковья получили 49,6 тысячи знаков отличия ГТО. Министерство физической культуры и спорта региона сообщило, что в центрах тестирования организовали более трех тысяч мероприятий по выполнению нормативов.

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