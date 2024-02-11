Ученые нашли в организме человека загадочные «обелиски»

В ЖКТ найдены элементы, о существовании которых никто не подозревал. фото: Shutterstock/Fotodom.ruИТ-технологии сегодня проникают буквально всюду и позволяют двигать науку в совершенно неожиданных направлениях.
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