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Агенты Гвардиолы: «Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити»

«Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити» этим летом. Он очень счастлив в команде, и у него есть контракт до 2025 года.

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