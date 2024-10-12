Фестиваль детских музейных маршрутов в этом году пройдёт на 23 площадках. Фестиваль «Время открытий» - это настоящий квест для ребят 5-12 лет и их родителей.
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Фестиваль детских музейных маршрутов в этом году пройдёт на 23 площадках. Фестиваль «Время открытий» - это настоящий квест для ребят 5-12 лет и их родителей.
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